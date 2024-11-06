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Футбол

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Ноябрь
«Ничего не значит»: Карпин сообщил, почему не доволен долгожданной победой «Ростова»
Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поделился эмоциями и мыслями после победы над столичным «Спартаком».
6 ноября, 07:02
Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после победы над «Спартаком»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной отставке. На вопросы СМИ наставник донского клуба ответил после долгожданной победы над «Спартаком» 5 ноября.
6 ноября, 05:26
«Денег не давали»: Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора на ФК «Ростов»
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о влиянии смены губернатора на футбольный клуб. Своим мнением наставник «желто-синих» поделился в ходе пресс-конференции после первой победы команды за два месяца.
6 ноября, 05:00
Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»
После матча ФК «Ростов» с «Динамо», закончившимся со счетом 1:1, тренер столичной команды выругался матом на камеру. Марцел Личка не сдержал эмоций во время пресс-конференции 1 ноября.
2 ноября, 06:25
Октябрь
Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина
29 октября, 14:13
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку
27 октября, 05:56
Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино
Умеренное употребление алкоголя допустимо для спортсменов, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью футболисту Фёдору Смолову.
23 октября, 06:44
«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России
Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола, свои суждения он высказал в интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:50
«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не приемлет оценочные суждения футбольным комментаторов, речь о них зашла в его интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:14
Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»
19 октября, 15:38
Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»
19 октября, 14:42
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его работа в национальной сборной — ни о чем, информирует «Матч.ТВ».
13 октября, 13:48
Популярного блогера Литвина задержали за удар по голове болельщика «СКА-Ростов»
12 октября, 16:31
Эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина
11 октября, 12:56
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября, 08:55
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»
ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.
6 октября, 06:08
Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП после матча с «Спартаком» на МКАД, происшествие подтвердил главный тренер Валерий Карпин.
6 октября, 05:41
ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей
3 октября, 18:05
«Практически все по плану»: Карпин объяснил обидное поражение «Ростова» ФК «Химки»
Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался доволен провальной игрой команды в мачте против ФК «Химки», информирует телеканал «Матч ТВ».
2 октября, 18:25

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