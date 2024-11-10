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Футбол в Ростове

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Ноябрь
«Вы смотрите на какие-то серии»: Карпин высказался о череде провальных игр «Ростова»
10 ноября, 09:01
Октябрь
Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина
29 октября, 14:13
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его работа в национальной сборной — ни о чем, информирует «Матч.ТВ».
13 октября, 13:48
Эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина
11 октября, 12:56
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября, 08:55
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»
ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.
6 октября, 06:08
Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП после матча с «Спартаком» на МКАД, происшествие подтвердил главный тренер Валерий Карпин.
6 октября, 05:41
Сентябрь
Схему движения автобусов поменяют в Ростове-на-Дону 28 сентября
27 сентября, 17:42
Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября, 17:50
Август
В Ростове изменят расписание автобусов из-за матча ФК «Ростов» с «Факелом»
30 августа, 16:41
ФК «Ростов» направит ответную жалобу на «Оренбург» за нарушение правил
22 августа, 10:13
Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер сразу после разминки своей команды перед матчем в Ростове, пишет Newspot.
4 августа, 06:14
Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян скончался на 70-м году жизни во время матча любительской лиги Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Mash.
3 августа, 21:28
Июль
Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне
31 июля, 16:43
«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»
Итоги футбольного матча команды ЦСКА с «Ростовом» подвел главный тренер ростовского клуба «Ростов» Валерий Карпин в интервью журналистам.
21 июля, 06:39
Из ростовской футбольной команды Басты ушли 15 игроков
Футбольную команду «СКА Ростов» покинули несколько игроков и тренер, сообщила пресс-служба клуба.
6 июля, 10:06
Июнь
РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным
Российский футбольный союз продлил контракт с Валерием Карпиным на четыре года, сообщает РФС на официальном сайте.
28 июня, 12:02
Май
Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону
Матч за Суперкубок России по футболу 13 июля может пройти в Ростове-на-Дону, сообщает «Матч ТВ».
29 мая, 10:53
«Ничего не понравилось»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Балтикой»
19 мая, 18:05
«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах команды из-за закрытого аэропорта, пишет РИА «Новости».
7 мая, 06:40

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