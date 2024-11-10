rostovgazeta.ru
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Футбольный матч

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Ноябрь
«Вы смотрите на какие-то серии»: Карпин высказался о череде провальных игр «Ростова»
10 ноября, 09:01
Октябрь
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»
19 октября, 15:38
Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»
19 октября, 14:42
Популярного блогера Литвина задержали за удар по голове болельщика «СКА-Ростов»
12 октября, 16:31
«Практически все по плану»: Карпин объяснил обидное поражение «Ростова» ФК «Химки»
Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался доволен провальной игрой команды в мачте против ФК «Химки», информирует телеканал «Матч ТВ».
2 октября, 18:25
Сентябрь
«Худшая игра за два года»: Карпин прокомментировал поражение ФК «Ростов» новичкам РПЛ
29 сентября, 08:15
Схему движения автобусов поменяют в Ростове-на-Дону 28 сентября
27 сентября, 17:42
Пробка сковала въезд в город после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября, 16:58
Август
В Ростове-на-Дону все спортивные мероприятия пройдут без зрителей
30 августа, 19:10
В Ростове изменят расписание автобусов из-за матча ФК «Ростов» с «Факелом»
30 августа, 16:41
ФК «Ростов» оштрафовали на 350 тысяч из-за судьи, который не мог уйти с поля
23 августа, 19:23
ФК «Ростов» направит ответную жалобу на «Оренбург» за нарушение правил
22 августа, 10:13
«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»
О своих чувствах после матча «Ростов» — «Оренбург», рассказал главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин во время пресс-конференции.
18 августа, 07:08
Расписание автобусов изменят из-за матча ФК «Ростов» с «Оренбургом»
16 августа, 18:32
Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер сразу после разминки своей команды перед матчем в Ростове, пишет Newspot.
4 августа, 06:14
«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»
Спортивный поединок между ФК «Ростов» и «Зенитом» закончился поражением жёлто-синих, подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 5:0.
3 августа, 17:24
Июль
Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне
31 июля, 16:43
«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»
Итоги футбольного матча команды ЦСКА с «Ростовом» подвел главный тренер ростовского клуба «Ростов» Валерий Карпин в интервью журналистам.
21 июля, 06:39
Май
Суперкубок России по футболу может пройти в Ростове-на-Дону
Матч за Суперкубок России по футболу 13 июля может пройти в Ростове-на-Дону, сообщает «Матч ТВ».
29 мая, 10:53

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