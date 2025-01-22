Скопление полиции заметили в Ростове на Оганова. Силовики проверяют весь транспорт

В Ростове силовые структуры нагрянули с проверкой в садовые товарищества и гаражи на въезде в город. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях, наибольшее скопление силовиков наблюдается на улице Оганова.