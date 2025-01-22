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Гаражи

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2025
Скопление полиции заметили в Ростове на Оганова. Силовики проверяют весь транспорт
В Ростове силовые структуры нагрянули с проверкой в садовые товарищества и гаражи на въезде в город. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях, наибольшее скопление силовиков наблюдается на улице Оганова.
22 января, 07:26
2024
Цена как у самой машины: гаражи и машиноместа резко подорожали в Ростовской области
20 сентября 2024, 11:50
Власти будут массово изымать гаражи из-за строительства дороги в Ростове
В Ростове-на-Дону приняли решение изъять гаражи, так как они мешают реконструкции дороги на улице Вавилова, говорится в документах на сайте городской администрации.
11 июня 2024, 11:52
Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном
30 января 2024, 17:58
2023
Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области
5 сентября 2023, 03:36
Ростовская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего покупают гаражи
Ростовская область заняла четвертое место среди российских регионов по востребованности ипотеки на гараж, сообщают аналитики «Домклик».
27 августа 2023, 10:58
Власти Волгодонска назвали причину взрыва и уничтожения гаражей 31 июля
Взрыв и разрушение гаражей в Волгодонске утром 31 июля объяснили неосторожным обращением с бытовым газом, официальной версией произошедшего поделился глава администрации города Сергей Макаров.
31 июля 2023, 13:29
Очевидцы рассказали, что происходит в эпицентре взрыва в Таганроге
В Таганроге прогремел взрыв в центре города, что привело к разрушению кирпичных стен, сообщили очевидцы в соцсетях.
28 июля 2023, 14:43
В Сети появилось видео пожара на Мариупольском шоссе в Ростовской области
4 июля 2023, 16:20
В Таганроге массово демонтируют более 130 гаражей
В Таганроге объявили о планах демонтировать 132 гаража на семи городских улицах, об этом сообщили в местной администрации.
16 февраля 2023, 15:13

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