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Гаспар Авакян

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2024
Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину
8 сентября, 06:23
2023
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Пьяный житель Аксайского района устроил стрельбу под окнами дома соседей, в МВД России по Ростовской области уже инициировали проверку по факту произошедшего.
16 июля 2023, 07:29
2022
В Ростове избили и задержали блогера Гаспара Авакяна, снимавшего видео о нарушениях
Ростовский блогер Гаспар Авакян задержан, находится в месте временного содержания заключенных, об этом он сообщил редакции RostovGazeta.
5 октября 2022, 12:04

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