Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября

В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».