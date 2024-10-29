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ГИБДД России по Ростовской области

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Октябрь 2024
Трое детей пострадали в ДТП с трактором на трассе в Ростовской области
ДТП с участием трактора и двух иномарок произошло на трассе в Белокалитвинском районе, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
29 октября 2024, 13:31
Машину отбросило на дерево: водителя увезли на скорой с места ДТП в Таганроге
Женщина пострадала в столкновении двух иномарок в Таганроге, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по региону.
29 октября 2024, 12:45
Водитель сбил школьника во дворе жилого дома на Северном в Ростове
13-летний школьник госпитализирован после столкновения с иномаркой во дворе дома на Орбитальной в Ростове, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
17 октября 2024, 15:51
Стало известно, куда перенесут дорожные камеры в Ростовской области
На дорогах Ростовской области установлены 233 камеры фиксации нарушений, сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Олег Богун.
3 октября 2024, 12:22
Глава управления ГИБДД пристыдил коллег из-за ситуации на Сержантова в Ростове
3 октября 2024, 12:19
Сентябрь 2024
Молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге
23-летний парень скончался в результате ДТП в Таганроге, подробностями аварии поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
18 сентября 2024, 11:19
Август 2024
Массовое ДТП с шестью машинами заблокировало движение по М-4 под Ростовом
На 1027-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение шести транспортных средств, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
27 августа 2024, 14:17
Годовалая девочка получила травмы в ДТП в Ростовской области
24 августа 2024, 15:04
УАЗ вспыхнул после столкновения с легковушкой в Ростовской области
22 августа 2024, 17:42
Два взрослых и ребёнок погибли в ДТП с фурой в Ростовской области
20 августа 2024, 17:10
На трассе в Ростовской области в ДТП с иномаркой погиб 72-летний водитель
3 августа 2024, 11:03
Июль 2024
Офицер Донского батальона №1 ГИБДД попался на взятке от водителей фур
27 июля 2024, 09:34
Семилетняя девочка попала под колёса автобуса в Ростовской области
Ребёнок получил травмы после столкновения с автобусом в Шахтах, сообщили в управлении Госавтоинспекции Ростовской области.
27 июля 2024, 09:14
Июнь 2024
Появились кадры страшной ночной аварии в Ростовской области, где погибли два человека
Смертельное ДТП произошло поздним вечером 25 июня в Ростовской области, подробностями поделились в управлении ГИБДД по региону.
26 июня 2024, 09:33
Женщина пострадала в столкновении двух элитных иномарок в Ростовской области
Авария произошла на трассе в Ростовской области 25 июня, подробностями поделились в управлении ГИБДД по региону.
25 июня 2024, 17:41
Подросток на кроссовом мотоцикле сбил ребенка в Ростовской области
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Ростовской области 18 июня, подробностями поделились в управлении ГИБДД.
19 июня 2024, 09:18
Иномарка протаранила автобус «Москва — Махачкала» в Ростовской области
Два человека пострадали в ДТП с автобусом «Москва — Махачкала» и иномаркой, поделились подробностями в управлении ГИБДД по Ростовской области.
17 июня 2024, 06:39
Один погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
Смертельная авария произошла на трассе под Таганрогом 15 июня, сообщили управлении ГИБДД по Ростовской области.
15 июня 2024, 15:00
В Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе
85-летняя женщина пострадала в ДТП в Новочеркасске, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
15 июня 2024, 09:17
Май 2024
Ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области
Авария с участием нескольких транспортных средств произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, подробностями поделились в управлении ГИБДД.
11 мая 2024, 14:03

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