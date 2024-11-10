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Гибель

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Ноябрь
В Волгодонске 14-летний подросток выпал из окна высотки
10 ноября, 11:01
Сентябрь
После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса
Экстренные службы сообщают об исчезновении пассажирки микроавтобуса, который попал в жуткое ДТП на трассе в Ростовской области. По информации регионального УГИБДД, местонахождение женщины пока неизвестно.
21 сентября, 20:04
Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове-на-Дону
20 сентября, 19:46
Появились кадры с места гибели ребенка под грузовиком в Ростове
В УГИБДД по Ростовской области опубликовали кадры с места жуткой аварии с грузовиком, насмерть сбившем мальчика.
19 сентября, 18:43
Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала о противоречиях в деле
13 сентября, 09:28
В Ростове-на-Дону скончался легендарный футболист и тренер
12 сентября, 10:56
Автобус сбил дорожного рабочего в Ростове-на-Дону
Водитель автобуса в Ростове сбил дорожного рабочего, сообщили очевидцы в telegram-канале «Это Ростов новости».
12 сентября, 06:51
Попавшей под поезд женщине оторвало голову в Ростовской области
4 сентября, 16:11
Август
Поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону
15 августа, 10:04
Ученые рассказали, почему в водоемах Ростовской области массово дохнет рыба
15 августа, 07:50
Выбросило через лобовое стекло: женщина-водитель погибла в ДТП в Ростовской области
В Мартыновском районе Ростовской области произошло жесткое ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель, еще два человека получили серьезные травмы, сообщили в региональном УГИБДД.
11 августа, 07:00
Июль
В Ростовской области беспилотники атакуют города и стреляют в полицейских
22 июля, 15:36
Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну
21 июля, 16:03
Работа без страховки была фишкой: что известно о гибели циркового артиста в Ростове
В Ростове-на-Дону во время выступления погиб цирковой артист. Как это произошло и что о нем известно, в материале RostovGazeta.
15 июля, 12:56
Апрель
В Ростовской области допрашивают учителей из-за гибели ребенка на физкультуре
Следком в Донецке проверяет ситуацию с трагической гибелью 12-летнего мальчика во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города, сообщили в ведомстве.
24 апреля, 15:53
Тела двух человек достали из воды в Ростовской области
В Ростовской области на прошлой неделе в водоемах нашли тела двух человек, сообщает региональный ДПЧС.
16 апреля, 06:48
Март
Общественники Азербайджана выпустили обращение после теракта в «Крокусе»
23 марта, 13:10
Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»
23 марта, 09:18
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».
23 марта, 08:35
Февраль
Один человек погиб при столкновении поезда с авто в Ростовской области
13 февраля, 17:31

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