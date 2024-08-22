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Гимназии

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Август
Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране
22 августа, 11:03
Апрель
В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая
13 апреля, 10:53
Ноябрь 2023
На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ
30 ноября 2023, 15:49
Ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах
30 ноября 2023, 07:32
Сентябрь 2023
В Ростове распродают земли на Зеленом острове и в парках под новостройки и ТЦ
17 сентября 2023, 13:11

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