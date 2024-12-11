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Глава администрации

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Декабрь
Устройство для уничтожения беспилотников изобрели в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону разработали устройство для обнаружения и подавления беспилотников. Его представили на форуме 10 декабря, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.
11 декабря, 05:01
Ноябрь
Штормовой ветер стал причиной 40 ЧП в Ростове-на-Дону
В Ростове третий день подряд бушует штормовой ветер. О последствиях стихии в донской столице 4 ноября сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.
4 ноября, 14:04
Октябрь
Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта
Рядом с местом пожара в центре Ростова перекрыли движение для автомобилистов, сообщает глава городской администрации Алексей Логвиненко.
18 октября, 05:38
В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков
Десятки учеников одной из школ Ростова попали в давку, когда уходили домой после уроков. Информацию из соцсетей подтвердил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.
15 октября, 20:16
Сентябрь
Двухэтажный Дом быта появится в Ростове
В Ростове хотят построить Дом быта — центр по оказанию различных бытовых услуг в новом микрорайоне города, сообщает глава администрации донской столицы в своем telegram-канале.
27 сентября, 20:34
Июнь
«Есть одна проблема»: в Ростове назначен глава администрации Ворошиловского района
Новым главой Ворошиловского района Ростова-на-Дону стал теперь уже экс-глава администрации Пролетарского района Михаил Васильев, за его назначение единогласно проголосовали депутаты городской Думы.
18 июня, 08:27
Апрель
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников утром 10 апреля, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
10 апреля, 06:51
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля, 17:44
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля, 15:04
Март
Глава Ворошиловского района Ростова получил выговор за работу с «наримановцами»
25 марта, 15:23
В Ростове усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»
23 марта, 09:31
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
Февраль
В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы
В Таганроге ведутся антитеррористические учения, дончан призвали сохранять спокойствие, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.
27 февраля, 12:37
На ремонт причалов набережной Ростова потратят 1,9 миллиарда рублей
20 февраля, 13:41
Глава донского района проводил махинации с жильем для сирот, но отделался штрафом
В Ростовской области оштрафовали главу администрации Советского района Евгения Щепелева за превышение полномочий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
2 февраля, 07:58
Январь
Больше сотни жильцов рухнувшего дома отказались от миллионной компенсации
29 января, 12:33
Администрацию Каменска-Шахтинского возглавил Александр Камоцкий
В Каменске-Шахтинском выбрали нового главу администрации, об этом сообщили местные органы власти.
23 января, 12:53
На Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации Азова
16 января, 17:24
В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега
В Новочеркасске продолжается ликвидация последствий аварии на коллекторе, отчетом с места ЧС поделился глава администрации Юрий Лысенко.
15 января, 17:50
Декабрь 2023
В Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение
22 декабря 2023, 05:37

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