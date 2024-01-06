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Глава городской администрации

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Январь
В Ростове-на-Дону рассказали о работе автобусов в Рождественскую ночь
6 января, 13:24
Октябрь 2023
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
В Ростове-на-Дону со среды, 11 октября, начнут подавать тепло в дома местных жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
10 октября 2023, 14:22
Сентябрь 2023
Стало известно о смерти Почетного гражданина Таганрога Тарасенко
Ушел из жизни Почетный гражданин Таганрога Анатолий Тарасенко, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.
30 сентября 2023, 05:49
Более 3 тыс ростовчан остались без света из-за падения беспилотника 7 сентября
7 сентября 2023, 05:27
Июль 2023
Депутату Гордумы в Ростове разрешили подготовить к застройке участок в Нахичевани
В Ростове-на-Дону Валерию Левченко выдали разрешение на подготовку документации по планировке территории в районе улицы Налбандяна, говорится в документах администрации города.
6 июля 2023, 07:22

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