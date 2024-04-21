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Глобальное потепление

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Апрель 2024
Стало известно, как на экономике России скажется изменение климата
Глобальное потепление меньше всего несет угрозу экономикам таких стран, как Россия и Канада, об этом сообщил портал «Новые известия».
21 апреля 2024, 05:13
Январь 2024
Борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 млрд рублей
25 января 2024, 15:40
Вильфанд заявил о глобальном аномальном потеплении в РФ. Что ждет Ростовскую область?
16 января 2024, 08:30

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