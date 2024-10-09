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ГО и ЧС

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2024
Ростовчан предупредили о внезапных включениях тревожных сирен до конца года
Жителей Ростова предупредили о внеплановом включении сирен воздушной тревоги в ближайшие несколько месяцев.
9 октября, 19:12
Тревожные сирены завоют в Ростове-на-Дону 2 октября
В Ростове и области включат сирены воздушной тревоги утром 2 октября. О проверки систем оповещения сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города и районных администрациях.
1 октября, 08:28
Экс-координатор донских казаков возглавил управление ГО и ЧС в Ростове
22 января, 09:59
В Ростове собираются создать девять учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС
13 января, 08:38
2023
Гололед покроет улицы Ростова-на-Дону с 28 по 30 ноября
27 ноября 2023, 18:03
В Ростове планируют создать учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС
10 августа 2023, 15:45
Ростовчан предупредили об экстремальной жаре до +42С° с 6 августа
5 августа 2023, 16:24
В Ростове-на-Дону ночью 4 августа перекроют участок дороги на выезде из города
В Ростове в ночь на 4 августа перекроют участок дороги у Восточного шоссе, об этом предупредили в городской администрации.
3 августа 2023, 18:01
В Ростове годовалый малыш выпал из окна второго этажа гостиницы «Ближняя дача»
В Ростове годовалый ребёнок выпал из окна гостиницы, это уже второй случай за последние трое суток, говорится в сообщении управления ГО и ЧС города.
18 июля 2023, 08:18

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