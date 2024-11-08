Мокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область

В ближайшие сутки в Ростовской области обещают зимнюю погоду: снег и мороз до -7 градусов. Подробный прогноз на 5 и 6 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.