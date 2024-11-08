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Гололед

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Ноябрь
Мороз до -4 градусов ударит в Ростовской области в выходные
В Ростовской области ожидается мороз и гололед. Актуальный прогноз погоды на 9 и 10 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
8 ноября, 05:11
Госавтоинспекция предупредила об опасных дорогах в Ростовской области
Из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция Ростовской области подготовила памятку для водителей с правилами поведения на дороге во время ливня, информирует ведомство.
4 ноября, 13:08
Появились кадры заснеженной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
4 ноября, 10:49
Трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток
4 ноября, 09:44
Мокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область
В ближайшие сутки в Ростовской области обещают зимнюю погоду: снег и мороз до -7 градусов. Подробный прогноз на 5 и 6 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
4 ноября, 06:31
Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области
Из-за непогоды в Ростовской области водителей просят заменить летнюю резину на зимнюю, сообщают региональные власти.
1 ноября, 08:20
Октябрь
Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону
После затяжной теплой осени в Ростов-на-Дону придут небольшие морозы. Какую погоду ждать с декабря по февраль, читайте в материале RostovGazeta.
30 октября, 16:04
Названа точная дата первого снега в Ростовской области
Несмотря на солнечные теплые дни в конце октября, начало ноября обещает быть снежным и морозным в Ростовской области. Подробный прогноз опубликован на платформе «Яндекс.Погода».
30 октября, 10:01
Снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области
В Ростовской области первый снег ожидается через неделю. Белые хлопья накроют северную часть региона буквально через неделю.
28 октября, 19:10
Март
Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта
14 марта, 18:14
Мокрый снег и 13-градусные морозы прогнозируют в середине марта в Ростовской области
9 марта, 16:14
Ливни и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область 8 марта
7 марта, 15:28
Снег и дожди накроют Ростовскую область с 7 марта
5 марта, 18:08
Февраль
На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов
26 февраля, 17:57
На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов
22 февраля, 18:08
Десятиградусные морозы ударят в Ростовской области с 17 февраля
17 февраля, 18:05
В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля
12 февраля, 17:33
Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля
10 февраля, 17:45
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
9 февраля, 08:32
В Ростовской области потеплеет до +13 градусов
6 февраля, 18:10

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