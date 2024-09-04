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Голова

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2024
Попавшей под поезд женщине оторвало голову в Ростовской области
4 сентября, 16:11
Неизвестные в Ростовской области массово отрывают головы голубям
12 июля, 13:35
2023
«Люди лежат в коридорах»: БСМП в Ростове переполнена из-за пострадавших на гололеде
12 декабря 2023, 08:31
Житель в Ростове-на-Дону сжег гараж с находившимся внутри людьми
29 ноября 2023, 13:47
Голова существа пропала со здания в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на здании по улице Большой Садовой пропала архитектурная деталь, сообщает Telegram-канал lengbdbn.
18 сентября 2023, 12:09
Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области
2 августа 2023, 12:03

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