Голубев Василий Юрьевич

Губернатор Ростовской области презентовал президенту РФ Владимиру Путину главные объекты региона к ЧМ по футболу 2018 года. Вернуться к вопросу строительства метро в городе Ростове-на-Дону предложили после чемпионата мира по футболу в 2018 году, такое поручение дал глава Ростовской области Василий Голубев. Добиться хорошего мнения ростовчан о проводимых в городе мерах по благоустройству к чемпионату мира по футболу в 2018 года потребовал Василий Голубев.