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Голубев Василий Юрьевич

Голубев Василий Юрьевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 30 января 1957, станица Ермаковская Тацинского района Ростовской области

Образование: Московский институт управления им. С.Орджоникидзе

Семейное положение: Женат

Социальные сети

Резюме

С 13 сентября 2015 года является Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области. До этого долгое время возглавлял Ленинский район Московской области.

Биография

1991 - 1996

Глава Ленинского района Московской области

1999 - 2003

Вице-губернатор Московской области

2003 - 2010

Глава Ленинского района

2010 - По настоящее время

Глава администрации (Губернатор) Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Губернатор Ростовской области занял лишь 14-е место в медиарейтинге глав субъектов РФ в сфере ЖКХ, который был составлен информационно-аналитической системой "Медиалогия". Голубев Василий Юрьевич вошел в топ-10 популярных глав регионов после пожара в Ростове, следует из исследования портала "Медиалогия". Василий Голубев в мае расположился на 41 строчке в российского рейтинга влияния губернаторов, информирует Агентство политических и экономических коммуникаций.

Губернатор Ростовской области презентовал президенту РФ Владимиру Путину главные объекты региона к ЧМ по футболу 2018 года. Вернуться к вопросу строительства метро в городе Ростове-на-Дону предложили после чемпионата мира по футболу в 2018 году, такое поручение дал глава Ростовской области Василий Голубев. Добиться хорошего мнения ростовчан о проводимых в городе мерах по благоустройству к чемпионату мира по футболу в 2018 года потребовал Василий Голубев.

Губернатор приехал к месту пожара на рынке "Темерник" в Ростове. Глава Ростовской области направил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву просьбу выделить 605 миллионов рублей на ликвидацию последствий крупного пожара в донской столице. Губернатор проинформировал президента РФ Владимира Путина о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий двух крупных пожаров в донском регионе.

Высокие тарифы для бизнеса препятствуют инвестициям в Ростовскую область, считает губернатор региона Василий Голубев. Степень износа коммунальных сетей столь высока, что требует частных инвестиций на ремонт, сообщил губернатор.

Доход за 2016 год губернатора Ростовской области Василия Голубева составил свыше 6,9 миллиона рублей, следует из документов. Его супруга, Ольга Голубева, заняла пятую строчку в списке самых богатых жен глав субъектов РФ.

Экс-шахтерам компании "Кингкоул" в Ростовской области погасили долги по зарплате еще на шесть миллионов рублей, сообщает правительство региона. Глава региона Василий Голубев встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Губернатор рассказал о работе правительства по погашению долгов по зарплате горнякам.

Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорог в регионе.

Активисты ростовского отделения Общероссийского народного фронта предлагают одобрять приобретение дорогих машин для чиновников на общественных слушаниях, сообщил во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым представитель регионального отделения ОНФ Александр Рязанов.

Материалы СМИ

Губернатор не смог оторвать кресла на "Ростов-Арене"

У главы Ростовской области Василия Голубева не получилось оторвать кресла на новом стадионе "Ростов-Арена", который строится к ЧМ по футболу в 2018 году, сообщается на видео пользователя Travel blog.

Губернатор Дона признал проблемы с исполнением майских указов президента

Губернатор Ростовской области Василий Голубев признал проблемы с исполнением "Майских указов" президента в части повышения заработных плат сотрудникам бюджетной сферы – учителям и воспитателям, сообщил в среду сам Голубев

Математика и физика были любимыми уроками ростовского губернатора

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что у него в школе любимыми предметами были математика и физика, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Ростовский губернатор предложил увеличить поддержку "Ростсельмаша"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил руководство России увеличить поддержку производителей техники и покупателей, эта информация прозвучала во время совещания на заводе "Ростсельмаш".

Губернатор предложил переехать в Москву ростовчанам, требующим метро

Жителям Ростова-на-Дону, которые выступают за строительство метро в городе, губернатор Ростовской области порекомендовал переехать в Москву, сообщил во время обсуждений стратегии развития региона до 2030 года сам Голубев.

Голубев призвал развивать переработку для борьбы с падением цен зерна

Чтобы компенсировать потери от снижения стоимости зерна после очередного рекордного урожая в 2017 году, сельхозпредприятиям посоветовали заняться переработкой зерновых, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор пообещал жителям Ростовской области зарплаты в 100 тысяч рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил стратегию развития региона до 2030 года, согласно которой в ближайшие 12 лет уровень жизни населения региона существенно возрастет, сообщил в понедельник сам Голубев.

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