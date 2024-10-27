Городской бюджет

В Ростове-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК «Вагнер» 90 млн рублей ущерба от мятежа

В Ростове-на-Дону не планируют взыскивать с ЧВК «Вагнер» размер ущерба, который был нанесен городу во время мятежа, сообщают СМИ.