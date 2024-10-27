Городской бюджет

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Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове разведут до 20 ноября
27 октября, 12:15
Власти Ростова могут получить в собственность городские платные парковки
В Ростове-на-Дону готовятся к переходу системы платных парковок под муниципальное управление.
24 апреля, 18:28
2023
В Ростове потратят 59 млн на закупку уличных украшений к Новому году
13 ноября 2023, 13:53
Депутат возмутился из-за введения оплаты за пользование ливневками в Ростове
Обеспечение Ростова функционирующими ливневками является прямой обязанностью городских властей. Взимать за работающие ливневки деньги недопустимо, сообщил RostovGazeta депутат Юрий Нерсесян.
18 октября 2023, 13:09
В администрации озвучили планы ремонта грунтовых дорог в Ростове-на-Дону
15 августа 2023, 04:58
Почти 80 млн рублей направят на ремонт внутриквартальных проездов в Ростове-на-Дону
9 августа 2023, 05:06
Скейт-площадка появится в Ростове-на-Дону за 2,5 млн рублей
6 августа 2023, 04:37
В Ростове для хороших дорог финансирование ремонта нужно увеличить в четыре раза
11 июля 2023, 16:47
В Ростове-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК «Вагнер» 90 млн рублей ущерба от мятежа
В Ростове-на-Дону не планируют взыскивать с ЧВК «Вагнер» размер ущерба, который был нанесен городу во время мятежа, сообщают СМИ.
4 июля 2023, 13:52

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