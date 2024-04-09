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Горячая линия

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Апрель
В Ростове открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды
9 апреля, 15:58
Январь
Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону сообщить о ямах на дороге можно по телефону «горячей линии», рассказали в городской администрации.
11 января, 08:20
Декабрь 2023
В Ростове-на-Дону открыли горячую линию из-за гололеда
12 декабря 2023, 07:57
Ноябрь 2023
Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в Ростовской области
22 ноября 2023, 12:12
Октябрь 2023
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
10 октября 2023, 06:12
Август 2023
Как пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году
9 августа 2023, 11:40
Июль 2023
Горячую линию для пострадавших от взрыва запустили в Таганроге
29 июля 2023, 11:46
В Ростовской области запустили горячую линию после теракта на Крымском мосту
В Ростовской области запустили горячую линию для туристов, которые собираются в Крым и обратно, сообщили в правительстве региона.
18 июля 2023, 07:45

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