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Горячая вода

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Ноябрь
В министерстве ЖКХ назвали главные причины перебоев с горячей водой в Ростове
На заседании правительства Ростовской области исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов рассказал о главных причинах проблем с горячей водой в Ростове-на-Дону.
27 ноября, 10:59
Октябрь
«Никто из служб не отвечает!»: коричневая жижа потекла из кранов в Ростове
17 октября, 12:18
В Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября
11 октября, 14:17
«Вскрывшийся заговор»: как обслуживают дома на улице Коммунистической в Батайске
8 октября, 14:39
Сентябрь
Ростовчане рассказали, почему почти месяц вынуждены жить без горячей воды
5 сентября, 10:40
Июль
Стало известно, когда в Ростове дадут горячую воду
Горячая вода в домах жителей Ростова-на-Дону появится до 18 июля, сообщили в городской администрации.
4 июля, 07:04
Июнь
Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах
30 июня, 18:11
Жителей многоэтажных домов на Каширской в Ростове лишили воды на сутки в жару
24 июня, 09:53
Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей
13 июня, 16:46
Когда возобновят подачу горячей воды в Ростове
13 июня, 11:35
Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону
8 июня, 10:30
Две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей
4 июня, 17:37
Май
Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды
Более 50 многоэтажек в Кировском районе Ростова-на-Дону лишились горячей воды из-за двух коммунальных аварий, сообщает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.
10 мая, 08:55
Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц
В Ростове почти на месяц отключат горячую воду в домах, расположенных в западном жилом массиве, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».
6 мая, 06:02
Апрель
Тысячи жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих
В Ростове-на-Дону по меньшей мере 25 домов остались без горячий воды на неопределенный срок, сообщили в городской администрации.
21 апреля, 06:32
Улицу Нансена затопило кипятком в Ростове-на-Дону
20 апреля, 15:13
Когда в Ростове-на-Дону отключат горячую воду на две недели и почему
В Ростове-на-Дону в апреле будут отключать на две недели воду из-за испытаний тепловых сетей, сообщили в горадминистрации.
9 апреля, 14:10
Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону оставляют массовые жалобы на включенное отопление в квартирах во время потепления на улице, комментарии они адресуют властям.
1 апреля, 15:07
Март
Часть Ростова оставят без горячей воды на две недели
29 марта, 10:29
Январь
Без тепла и горячей воды останутся жители центра Ростова 19 января
19 января, 06:30

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