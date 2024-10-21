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Госэкспертиза

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Октябрь
Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%
Единственное действующее кладбище, оставшееся в Ростове, заполнено на 98%, сообщают местные СМИ.
21 октября, 18:36
Проект реконструкции кадетского корпуса в Новочеркасске не прошел госэкспертизу
8 октября, 10:45
Сентябрь
В центре Ростова-на-Дону отреставрируют дом купца с уникальной лестницей
Реставрация доходного дома с уникальной лестницей в центре Ростова обойдется в 58,6 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
26 сентября, 09:30
Госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове
11 сентября, 12:21
Под Ростовом строят кладбище, а водители ездят по трассе с помидорами
10 сентября, 15:30
Рядом с Ростовом появится еще одно новое кладбище
Госэкспертиза дала положительное заключение на строительство нового кладбища в Батайске, информация об этом размещена на сайте Единого госреестра заключений (ГИС ЕГРЗ).
10 сентября, 10:04
Август
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции и продления Стачки в Ростове-на-Дону
10 августа, 07:29
Июль
Несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону
25 июля, 07:35
В Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона
24 июля, 14:21
Июнь
Ремонт электробусного депо в Ростове войдет в федеральный проект
На заседании городской Думы Ростова-на-Дону обсудили ремонт электробусного депо, сообщается, что проект будет включен в федеральную программу «Чистый воздух».
18 июня, 10:28
Апрель
В Ростове при реконструкции стадиона «Труд» может появиться новый Дворец спорта
В Ростове Госэкспертиза одобрила проект реконструкции стадиона «Труд» со строительством Дворца спорта, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
5 апреля, 11:30
Март
В Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр
30 марта, 11:44
Госэкспертиза разрешила реставрацию мужской гимназии имени Н. Степанова в Ростове
30 марта, 09:41
Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону
В Ростове Госэкспертиза одобрила новый проект продления улицы Орбитальной в границах улиц Космической и Особенной, сведения появились в системе ГИС ЕГРЗ.
14 марта, 14:19
Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году
5 марта, 17:23
Февраль
Власти Ростова не планируют тратить деньги на ремонт фонтана «Атланты»
20 февраля, 17:21
На ремонт причалов набережной Ростова потратят 1,9 миллиарда рублей
20 февраля, 13:41
Госэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в Ростове
В Ростове отремонтируют здание табачной фабрики братьев Асланиди, построенное в конце XIX века, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
17 февраля, 13:55
В центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8
В Ростове планируют отремонтировать ОКН регионального значения «Доходный дом М. Б. Геронимус», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
9 февраля, 11:02
Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»
Проект реконструкции коммуникаций на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает Единый государственный реестр заключений.
7 февраля, 10:42

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