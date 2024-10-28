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Гостиницы

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Октябрь
Общественник рассказал, почему в Ростове преждевременно ввели налог для туристов
23 октября, 07:27
Август
Отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога
21 августа, 15:40
Как сейчас выглядит Донбасс глазами мирного человека
9 августа, 15:31
Июль
В Ростовской области построят 14 модульных отелей до 2025 года
12 июля, 07:34
Поправить здоровье: как в Ростовской области устроен лечебный отдых и сколько стоит
4 июля, 04:28
Июнь
Стоимость отдыха в Турции снова начала расти
Эксперты заявили о росте стоимости туров в Турцию на ряд популярных гостиниц, сообщают «Новые известия».
5 июня, 12:37
Май
Курортный сбор в 2024 году: где он есть и сколько платить
3 мая, 12:24
Февраль
Путин анонсировал строительство гостиниц у Азовского моря
В России появятся гостиницы на побережьях нескольких морей, в том числе Азовского, сообщил глава государства Владимир Путин.
29 февраля, 11:50
На прием иностранных гостей в Ростове в 2024 году потратят более 4 млн рублей
В Ростове на прием иностранных гостей выделили более четырех миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.
27 февраля, 16:14
В Ростовской области в 2024 году возведут 10 модульных гостиниц
В Ростовской области для развития туризма установят 10 модульных гостиниц, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
20 февраля, 13:32
Депутат Оськина заявила, что туризм в Ростове вырос из-за пробок на М-4 «Дон»
20 февраля, 09:31
Ростовчане начали массово избавляться от своих гостиниц
В Ростове-на-Дону выставили на продажу сразу несколько гостиничных комплексов, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей, говорится на тематическом сайте.
5 февраля, 09:15
Январь
Юрист рассказал, зачем в Ростове вводят регистрацию в отелях через «Госуслуги»
Размещение в отелях ростовчан с помощью электронных документов сервиса «Госуслуг» станет доступным уже в этом году, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.
24 января, 08:31
Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону
В России могут ввести нововведения, по которым гостиницы, в том числе в Ростовской области, смогут заселять по биометрическим данным, следует из документа правительства РФ.
23 января, 11:24

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