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Госуслуги

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Появились кадры задержания телефонного мошенника в Ростове, работавшего на Украину
19 ноября, 12:29
В Ростове задержали мужчину, позвонившего незнакомцам 15 тысяч раз
19 ноября, 08:57
Госуслуги предлагают перейти с почты Gmail на российские аналоги
Россиянам стали приходить уведомления с портала Госуслуг с предложением перенести почтовый адрес на другие платформы. В перечень возможных вошли российские аналоги: в частности XMail от VK.
30 октября, 18:58
У жителей Ростова массово взламывают Госуслуги. Что делать, если это произошло?
25 октября, 09:38
Юрист Габович объяснил, как в Ростове обжаловать решение призывной комиссии
9 октября, 07:50
Призывников пугают утечкой персональных данных через реестр повесток: правда или фейк
В СМИ появилась информация об уязвимости в системе реестра электронных повесток. Стоит ли этого опасаться, или грозные сообщения всего лишь фейк, выяснила RostovGazeta.
19 сентября, 11:27
Когда начнется осенний призыв в 2024 году и что ждет срочников
Тысячи юношей из Ростовской области ждут очередную призывную кампанию. Когда он начнется в 2024 году, сколько продлится и что ждет призывников, — в материале RostovGazeta.
11 сентября, 06:18
Поступление на целевое обучение в РФ стало возможно через «Госуслуги»
6 июля, 09:45
Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России
Ростов-на-Дону входит в список претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году, сообщает Объясняем.РФ.
23 апреля, 12:19
Зачисление в первый класс: как записать ребенка в школу в 2024 году
27 марта, 12:13
«Ткнул в мобильном — и оказался в космосе»: как защитить смартфон от утечки данных
19 марта, 11:28
В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению
16 марта, 17:07
Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта
16 марта, 10:36
Работу портала Госуслуги восстановили в Ростовской области в первый день выборов
15 марта, 08:40
«Попробуйте позже»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта
2 февраля, 08:46
Юрист рассказал, зачем в Ростове вводят регистрацию в отелях через «Госуслуги»
Размещение в отелях ростовчан с помощью электронных документов сервиса «Госуслуг» станет доступным уже в этом году, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.
24 января, 08:31
Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону
В России могут ввести нововведения, по которым гостиницы, в том числе в Ростовской области, смогут заселять по биометрическим данным, следует из документа правительства РФ.
23 января, 11:24
2023
В Ростовской области 670 сирот обрели новую семью
27 декабря 2023, 07:42
В Ростове-на-Дону 14 декабря закрыли МРЭО на Сельмаше
В Ростове-на-Дону в четверг, 14 декабря, временно закрыли отделение №1 МРЭО ГИБДД, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
14 декабря 2023, 07:01
Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах
17 ноября 2023, 09:46

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