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Госзакупки в Ростовской области

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2024
Власти Ростова планируют почистить забитые ливневки
Власти Ростова ищут подрядчика, который займётся очисткой ливнёвок, следует из данных на портале госзакупок.
16 октября 2024, 13:42
В закрытом аэропорту Ростова решили заменить видеокамеры
9 сентября 2024, 15:27
Власти Ростовской области решили потратить 5 млн рублей на винный фестиваль
12 августа 2024, 16:02
На Южном подъезде к Ростову поменяют освещение
Масштабная реконструкция освещения запланирована на Южном подъезде к Ростову, следует из данных государственных закупок.
17 мая 2024, 08:35
Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей
8 мая 2024, 09:57
Власти Ростовской области выделили на борьбу с паводками 6 млн рублей
16 апреля 2024, 17:58
Новые камеры установят на дорогах Ростовской области. Где их разместят?
26 марта 2024, 09:44
Пять модульных моргов построят в Ростовской области
21 марта 2024, 06:42
Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час
19 марта 2024, 07:55
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Министерство региональной политики и коммуникаций озаботилось социологическими исследованиями оценки населением общественно-политической ситуации в регионе, следует из данных на сайте государственных закупок.
19 января 2024, 16:18
2023
На закупку вакцины от ковида в Ростовской области потребовалось больше денег
29 сентября 2023, 17:28
Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону власти планируют выделить до 2 миллионов рублей на устранение выбоин и ям на улично-дорожной сети города, следует из документов на портале госзакупок.
30 августа 2023, 19:35
Московские ученые оценят загрязнение воздуха в Ростове и Новочеркасске
Ученые из РУДН оценят загрязнение воздуха машинами в Ростове и Новочеркасске, сообщается на портале госзакупок.
27 августа 2023, 09:59
Власти Ростова потратят почти миллион рублей на защиту информации о мобилизации
Власти Ростова нашли подрядчика, который займется защитой информации мобилизационного органа города, сообщается на сайте госзакупок.
9 августа 2023, 13:19
Администрация Таганрога заключила контракт на поставку электробусов за 463 млн руб
Электробусы в Таганроге поставить краснодарское ООО «Дилерский центр „Юг“», сообщается на сайте государственных закупок.
9 июля 2023, 13:05
Власти Таганрога потратят 460 миллионов рублей на 10 электробусов
Власти Таганрога решили приобрести 10 электробусов, сообщается на сайте государственных закупок.
14 мая 2023, 13:04
За 111 миллионов отреставрируют старинный особняк Великановой в центре Ростова
В Ростове ищут подрядчика, который займется реставрацией особняка Великановой в Ростове, сообщается на сайте государственных закупок.
9 мая 2023, 17:06
Суд подтвердил нарушения в закупках Минтранса Ростовской области на 3,5 млрд рублей
4 мая 2023, 07:49
Дорогу из Ростова к бывшей границе с Украиной отремонтируют за 2,7 миллиарда рублей
Участок трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с ДНР» отремонтируют за 2,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте государственных закупок.
20 апреля 2023, 11:07
Верховный суд подтвердил сговор между Минздравом Ростовской области и «Центром 100»
ООО «Центр 100» отказано в жалобе на решение ФАС о признании сговора между компанией и Минздравом Ростовской области, сообщается на сайте Арбитражного суда.
19 апреля 2023, 12:18

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