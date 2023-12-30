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Готовность

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Декабрь 2023
В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности
В Новый год и длинные выходные донские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
30 декабря 2023, 12:36
Из-за непогоды в Ростовской области без света остаются около 90 населенных пунктов
Количество отключенных от электроснабжения из-за ледяного дождя населенных пунктов в регионе сократилось с 205 до 86, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
13 декабря 2023, 20:27
Ноябрь 2023
Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури
В Ростовской области из-за последствий непогоды пришлось эвакуировать более 500 человек, в том числе 120 детей, сообщили в правительстве региона.
28 ноября 2023, 06:22
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
25 ноября 2023, 07:24
Октябрь 2023
Депутат Оськина заявила, что в Ростове полностью готовы только девять бомбоубежищ
23 октября 2023, 08:22

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