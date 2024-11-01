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ГПЗ-10

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2024
Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове
1 ноября, 08:36
Общественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционеры
25 октября, 12:45
Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону
19 октября, 11:31
Прогремел взрыв: на Западном в Ростове горит оконный цех
19 октября, 11:05
Подшипниковый завод ГПЗ-10 с вековой историей сносят в Ростове
В Ростове приступили к сносу зданий Десятого государственного подшипникового завода (ГПЗ-10) на улице Пескова, 1, сообщает корреспондент RostovGazeta.
3 октября, 04:27
После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование
Как сообщили в компании по перевозке грузов, после пожара рядом с их терминалом на ГПЗ-10 в Ростове начали внутреннее расследование.
6 сентября, 10:40
2023
В Ростове закуплены новые автобусы за 625 млн для маршрутов 94 и 96
В Ростове-на-Дону приобрели 25 автобусов, которые выведут на городские маршруты, сообщает «Ростовский городской транспорт».
13 июля 2023, 05:56

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