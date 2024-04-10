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Грабитель

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Апрель
Полные карманы наркотиков: в Ростове задержали дерзкого грабителя ларька на вокзале
10 апреля, 07:47
Декабрь 2023
Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть
В Интернете опубликовали видео, на котором показана полицейская автопогоня за угонщиком в Ростовской области, ролик разместило региональное УМВД.
4 декабря 2023, 10:34
Август 2023
Вооруженный иностранец пытался убежать от полицейских в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали водителя, у которого с собой оказалось огнестрельное оружие, сообщили в региональном УГИБДД.
3 августа 2023, 09:54
Июль 2023
В Ростове-на-Дону назвали подробности побега из госпиталя раненого военнослужащего
В Ростове-на-Дону разыскивают военнослужащего, который проходил курс лечения и сбежал из госпиталя, сообщает Telegram-канал Baza.
24 июля 2023, 09:50
Стало известно о розыске в Ростове-на-Дону раненого военнослужащего с гранатой
В Ростове-на-Дону разыскивают сбежавшего из госпиталя военнослужащего, сообщает Telegram-канал Baza.
24 июля 2023, 09:33

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