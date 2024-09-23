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Град

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Сентябрь
Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября
В ближайшие сутки в Ростовской области усилится ветер, в температура воздуха опустится до нуля, о прогнозе погоды сообщает Северо-Кавказское УГМС.
23 сентября, 05:42
После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о похолодании в ближайшие сутки, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
13 сентября, 04:58
Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область
В течение 4 сентября и до полудня 5-го в Ростовской области прогнозируют дождь с грозой и градом и сильный ветер, сообщает администрация донской столицы.
3 сентября, 20:10
На Ростовскую область надвигаются ливни с градом
Сильные дожди с грозой и градом прогнозируют в Ростовской области в ближайшие три дня, сообщает региональный ГУ МЧС.
2 сентября, 09:26
Август
Итоги недели: жителей Ростовской области напугали дроны, а из града выросли сугробы
Экс-главу района Ростова будут судить за обрушение дома, в середине недели выпал град размером с яйцо, а также сбили два беспилотника. Итоги недели от RostovGazeta.
11 августа, 16:23
Град размером с яйцо выпал в Ростовской области
В Ростовской области в среду, 7 августа, прошел град размером с куриное яйцо, сообщили местные жители в ВК в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону».
7 августа, 14:58
Ростовскую область 7 августа атаковали град, молния и беспилотники
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар из-за удара молнии, город засыпало градом, а над регионом сбили беспилотники, все самое важное, в материале RostovGazeta.
7 августа, 14:14
Сугробы из града появились в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду, 7 августа, выпал град, из-за чего появились сугробы, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».
7 августа, 12:08
Машины массово уходят под воду в Ростове-на-Дону из-за ливня
7 августа, 12:03
Движение будут ограничивать в Ростове-на-Дону из-за града
7 августа, 11:46
Ростовчане накрывают машины одеялами из-за обрушившегося града
В Ростове-на-Дону резко испортилась погода и теперь люди прячу автомобили от мощного дождя с градом, сообщает «Это Ростов новости» в Telegram.
7 августа, 11:31
Ливни и град накроют Ростов 6 августа
В Ростовской области продлили действие штормового предупреждения. В донском регионе ожидаются сильные дожди и опасное усиление ветра. Информация размещена на сайте горадминистрации.
6 августа, 07:28
Проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 августа, затопило дороги на проспекте Стачки, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».
5 августа, 09:21
Град обрушился на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 августа, начался ливень с градом, сообщили местные жители в соцсетях.
5 августа, 08:11
Ливни и ветер до 24 метров в секунду обрушатся на Ростовскую область
4 августа, 09:43
Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область
2 августа, 15:13
Июль
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня
В Ростовской области в понедельник, 22 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за плохой погоды, сообщили в региональном УМЧС.
22 июля, 08:33
Ливни и град надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области в пятницу, 19 июля, может ухудшиться погода и выпадут осадки, предупредили в региональном УМЧС.
19 июля, 13:53
Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область. Уйдет ли аномальная жара?
Сильные дожди с градом и штормовым ветром накроют Ростовскую область, предупредили в ГУ МЧС России по региону.
7 июля, 05:59
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливней
5 июля, 06:29

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