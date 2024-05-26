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Граница с ДНР

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2024
В Ростове сухогруз протаранил мост, а наримановцы вступили в схватку с полицией
26 мая 2024, 16:38
В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули
На административной границе Ростовской области и новых территорий были установлены 65 блок-модулей, сообщает региональный Минтранс.
10 мая 2024, 06:24
В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершились ремонтные работы на двух участках дороги от Миллерово до границы с ЛНР, информирует правительство Ростовской области.
3 мая 2024, 17:04
2023
В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей
28 октября 2023, 08:53
Пропускная способность на границе ДНР и Ростовской области выросла с ремонтом дорог
Благодаря ремонту дорог и модернизации КПП увеличилась пропускная способность на границе Ростовской области с ДНР, заявили в министерстве транспорта республики.
25 августа 2023, 16:04
Завершен первый этап капремонта трассы Р-280 у границы Ростовской области с ДНР
Рабочие завершили первый этап капитального ремонта трассы Р-280 «Новороссия», дорога проходит на границе Ростовской области с ДНР, напомнили в ФКУ УПРДОР «Москва — Волгоград».
7 августа 2023, 14:49
Комендантский час отменили в ДНР для проезда машин из Крыма в Ростовскую область
Для беспрепятственного проезда машин из Крыма в Ростовскую область власти ДНР решили отменить там комендантский час, сообщил глава республики Денис Пушилин.
17 июля 2023, 10:49
Вице-премьер Хуснуллин заявил об ускоренном проходе на КПП в Ростовской области
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о введении ускоренного прохода на КПП между Ростовской областью и ДНР, пишет «Российская газета».
17 июля 2023, 10:23
Волонтёр СВО подробно рассказал, как на посту ДПС у них вымогали взятки в день мятежа
Волонтеры из Омска, которые возят гуманитарные грузы бойцам СВО, столкнулись со взяточничеством в Ростовской области, сообщает NGS55.ру.
2 июля 2023, 06:22
Дорогу к новому пункту пропуска с ДНР в Ростовской области отремонтируют до конца мая
В Ростовской области ремонт дороги к новому автомобильному пункту пропуска Шрамко-Ульяновская на административной границе с ДНР будет завершен в течение месяца, сообщил журналистам ТАСС заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов.
25 апреля 2023, 20:43

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