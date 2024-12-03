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Карту жителя Ростовской области могут ввести в течении года
В Ростовской области в течении года планируется ввести карту жителя региона на базе транспортной карты «Простор». Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель генерального директора транспортного оператора «Агентство развития платежных систем» Алексей Торицын.
3 декабря, 15:23
Правозащитник рассказал, почему в Ростовской области не удается победить коррупцию
16 октября, 13:17
Тревожность как образ жизни: с какими проблемами дончане часто обращаются к психологу
9 марта, 13:00
Переломы ребер из-за кашля: в Ростове заболеваемость коклюшем выросла в 20 раз
7 марта, 13:54
МИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атак беспилотников
Граждан Германии попросили не посещать Ростов-на-Дону из-за прилетов беспилотников, говорится на сайте МИДа ФРГ.
7 марта, 13:02
Власти объявили ростовчанам о блокировке VPN-сервисов с 1 марта
Власти Ростова-на-Дону объявили, когда ждать блокировку VPN-сервисов будущей весной, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
17 февраля, 07:20
2023
Врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год
23 декабря 2023, 10:46
Ростовские отельеры попросили МВД объяснить, как заселять военных без паспортов
21 декабря 2023, 17:55
«Бьют по людям»: жители высказались об атаке украинских дронов по Ростовской области
В Ростовской области в ночь на воскресенье, 17 декабря, отразили массовую атаку беспилотников, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
17 декабря 2023, 05:55
Освобожденная из плена ростовчанка Ирина Татти обратилась к Путину
7 декабря 2023, 06:48
Ипотека больше не по карману: как изменило жизнь ростовчан повышение ключевой ставки
7 ноября 2023, 04:18
Семь детей пострадали на электросамокатах в Ростовской области
В Ростовской области с начала года зарегистрировали 17 аварий с участием электросамокатов, сообщил представитель регионального УГИБДД Александр Мухин.
1 ноября 2023, 12:29
В курице из Ростовской области нашли препарат, вызывающий сильную аллергию
Компанию «Ростовский бройлер» привлекли к административной ответственности за выпуск мясной продукции с нарушением, говорится в материалах арбитражного суда.
3 октября 2023, 18:42
Улицу Малиновского снова перекрыли в Ростове-на-Дону из-за дождя
В Ростове-на-Дону во вторник, 5 сентября, перекрыто движение в части улицы Малиновского, следует из данных онлайн-карт.
5 сентября 2023, 06:27
Власти в Ростове-на-Дону заявили, что доходы у жителей вырастут на 236% до 2035 года
В Ростове-на-Дону до 2035 года рост реальных доходов населения должен составить 236%, сообщил первый замглавы администрации города Юрий Овчинников.
4 августа 2023, 06:46
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат до 400 тыс рублей
В Ростовской области для пострадавших при взрыве в Таганроге положена материальная помощь в размере до 400 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.
1 августа 2023, 10:11
Власти в Таганроге попросят денег у губернатора на выплаты раненым от взрыва
31 июля 2023, 09:37
Стали известны подробности разбора завалов после взрыва в Таганроге 28 июля
30 июля 2023, 12:53
Пассажиров автобусов с трассы М-4 «Дон» разместят во временных пунктах в Миллерово
Для пассажиров рейсовых автобусов, которые были перенаправлены с трассы М-4 «Дон» в Миллерово, организованы пункты временного размещения.
24 июня 2023, 15:36

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