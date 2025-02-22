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Гражданская авиация

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2025
В Ространснадзоре назвали сроки открытия аэропорта в Ростове-на-Дону
Аэропорты в южной части России закрыты с февраля 2022 года. Через несколько дней, 24 числа, будет ровно три года с момента прекращения полетов. Когда восстановят авиасообщение, сообщили федеральные СМИ.
22 февраля, 05:27
2024
В Ростовской области появилась структура для изучения и производства БПЛА
В Ростовской области сформировали организационную структуру, направленную на курирование изучения и развития производства БПЛА, сообщает «Город N».
4 октября 2024, 11:20
Донские власти хотят поднять корабль со дна Азовского моря, а самолеты — в небо
24 февраля 2024, 17:24
В Ростовской области могут построить пять новых аэропортов
24 февраля 2024, 07:59
2023
Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов
14 декабря 2023, 13:01
Ростовская авиакомпания «Азимут» выполнит тестовый полет в Краснодар 15 декабря
13 декабря 2023, 11:23
В Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта
13 декабря 2023, 09:43
В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября
В России, в том числе Ростовской области, повысят пенсии тем, кому недавно исполнилось 80 лет, сообщила Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
26 октября 2023, 06:34
Ростовский перевозчик «Азимут» хочет отсудить 53 млн рублей у поставщика самолетов
5 сентября 2023, 17:25
В закрытом ростовском аэропорту построят ангар для обслуживания самолетов
В Ростовской области авиакомпания «Азимут» планирует построить ангарный комплекс для обслуживания самолетов на территории аэропорта «Платов», данные об этом появились на портале экспертных заключений.
4 сентября 2023, 08:16
«Аэрофлот» бесплатно заменит билеты пассажирам из Ростова и Воронежа
Компания «Аэрофлот» объявила, что произведет бесплатную замену билетов пассажирам из Ростова и Воронежа, вылетающим из аэропортов юга России, сообщение об этом появилось в Telegram-канале компании.
24 июня 2023, 15:40
Создание авиакластера «Родина неба» под Ростовом планируют закончить в 2025 году
В Аксайском районе Ростовской области строительство авиакластера «Родина неба» обещают закончить к концу 2025 года, об этом сообщили донские СМИ.
30 мая 2023, 13:10
В Ростове простаивающему больше года аэропорту Платов втрое сократят объем субсидий
3 мая 2023, 10:04
Аэропорт Платов в Ростове могут оставить закрытым до 2029 года
17 апреля 2023, 07:06
В пригороде Ростова построят авиационный кластер с развлекательным комплексом
В Ленинском сельском поселении Ростовской области собираются создать многофункциональный авиа-дорожный комплекс «Родина неба», деталями поделились в пресс-службе администрации Аксайского района.
12 апреля 2023, 10:51
Улетели зимовать: что известно о семье из Ростова, погибшей в авиакатастрофе в Непале
Трое туристов из Ростова разбились в самолете авиакомпании Yeti Airlines на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Покхара в Непале. Что известно о погибших в материале RostovGazeta.
15 января 2023, 18:49
2022
Каждый четвертый самолет «Аэрофлота» простаивает без рейсов
Около 25 самолетов «Аэрофлота», находящихся в простое, собираются разобрать на запчасти, об этом сообщили в издании «Новые известия».
19 ноября 2022, 18:15

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