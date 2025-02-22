Гражданская авиация

В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября

В России, в том числе Ростовской области, повысят пенсии тем, кому недавно исполнилось 80 лет, сообщила Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.