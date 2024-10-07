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Гребной канал

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2024
Стало известно, как проведут «Донской марафон», несмотря на запрет губернатора
В администрации Ростова рассказали, почему «Донской марафон» проведут, когда действует запрет губернатора на массовые мероприятия.
7 октября, 09:15
Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону
11 июля, 08:09
Схему движения автобусов поменяют в Ростове 21 апреля
В связи с ожидаемым увеличением количества болельщиков на футбольном матче между ФК «Ростов» и ФК «Спартак» (Москва), который состоится 21 апреля в Ростове, принято решение о расширении транспортного обслуживания.Об этом сообщает городская администрация.
19 апреля, 15:34
2023
Территорию распланируют под дорогу у гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону
7 ноября 2023, 11:52
Стало известно о задержании сбежавшего с оружием офицера из Ростова-на-Дону
В Крыму задержали старшего лейтенанта, который пропал из воинской части и намеревался добраться до Ростовской области, сообщает Regnum.
28 сентября 2023, 10:47
В Ростове состоялось первенство города по велогонкам
Ростовчане завоевали шесть золотых медалей в Открытом Первенстве города по ВМХ-гонкам, сообщает администрация донской столицы.
24 сентября 2023, 07:26
К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове
26 августа 2023, 11:49
Пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов семей
17 августа 2023, 14:17
В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома
Депутаты Думы Ростова-на-Дону одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки на территории левого берега, рассказал во время пресс-подхода депутат Дмитрий Олейников.
15 августа 2023, 14:15
В Ростове детей обвинили в ЧП на Гребном канале, а жители бунтуют без электричества
8 августа 2023, 15:38
Аварийными признали трибуны после ЧП с детьми на Гребном канале в Ростове-на-Дону
В Ростовской области часть трибун признали аварийными после происшествия на Гребном канале с гибелью женщины, сообщил глава Минспорта региона Самвел Аракелян.
8 августа 2023, 14:43
Глава донского Минспорта заявил, что сами дети могут быть виноваты в обрушении трибун
8 августа 2023, 12:37
Движение ограничат в Ростове из-за соревнований по триатлону
В Ростове-на-Дону запланированы соревнования по триатлону, из-за чего 3 сентября ограничат движение, сообщили в городской администрации.
24 июля 2023, 14:09
Легкоатлетический забег пройдет на Гребном канале в Ростове
В Ростове-на-Дону состоится легкоатлетический забег «Донской марафон», сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 09:13
Стало известно о состоянии ребенка после падения трибуны в Ростове-на-Дону
Медики в понедельник, 3 июля, выпишут ребенка, пострадавшего при падении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
30 июня 2023, 14:00

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