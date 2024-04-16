rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

ГРЭС

Выбрать дату
Апрель
Двух раздетых потерявшихся маленьких детей нашли в поселке Ростовской области
В поселке Грэс в Красном Сулине неравнодушные люди спасли двоих потерявшихся детей, которые блуждали по улицам, сообщает телеграм-канал Don Mash.
16 апреля, 08:32
Март
В Ростовской области думают об охране ТЦ и отражают атаки беспилотников и ракет
25 марта, 16:54
В Сети появилось видео удара беспилотников по новочеркасской ГРЭС
На камеры попал момент атаки беспилотниками по ГРЭС в Новочеркасске, об этом сообщил популярный Telegram–канал.
25 марта, 14:54
«Даже стены затряслись»: жителей Ростовской области напугали звуки взрыва
25 марта, 12:59
Над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников
25 марта, 04:38
Июль 2023
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
25 июля 2023, 07:03
Момент мощного хлопка и вспышки у границы Ростовской области и ЛНР попал на видео
25 июля 2023, 06:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика