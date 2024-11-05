rostovgazeta.ru
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Грохот

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Ноябрь
Жители Ростова сообщают о сильном грохоте на Северном
В Ростове местных жителей перепугал громкий звук, похожий на взрыв, сообщают очевидцы в соцсетях.
5 ноября, 18:51
Октябрь
«Очень низко летел!»: атака беспилотников в Ростовской области попала на видео
31 октября, 07:01
«Грохот во всем городе»: инверсионные следы испугали жителей Ростова 27 октября
27 октября, 14:54
Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области
В ночь на 19 октября военные отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Силами ПВО сбили два дрона, сообщает Минобороны России.
19 октября, 05:58
Сентябрь
Очевидцы сообщают о работе ПВО над Ростовской областью
В небе над Ростовской областью прогремел взрыв и появился белый след, сообщают жители региона в telegram-канале «Это Ростов».
5 сентября, 13:42
Май
Окна выбило в домах жителей Ростовской области из-за сильного грохота
21 мая, 07:01
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
Днем 1 мая жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива испугали мощные раскаты грохота, напоминающие взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях.
1 мая, 09:48
Март
Власти Ростовской области опровергли работу системы ПВО
В Ростовской области вечером во вторник, 12 марта, не срабатывала система ПВО, сообщили в правительстве региона.
12 марта, 19:48
Февраль
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв
24 февраля, 15:51
Власти Ростовской области объяснили взрывы в небе над регионом
Власти Ростовской области объяснили, почему жители региона регулярно слышат звуки взрывов в небе над донскими городами, об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
22 февраля, 14:26
«Подумала, землетрясение»: мощный звук взрыва прогремел по всему Ростову
Жители Ростова-на-Дону и Батайска в пятницу, 16 февраля, услышали громкий звук, напоминающий взрыв, сообщили они в соцсетях.
16 февраля, 10:14
«Дрожали стекла»: жители Ростовской области сообщили о звуках взрывов 12 февраля
12 февраля, 08:12
Январь
«Окна у нас звенели»: ростовчане услышали мощный взрыв в небе над городом
12 января, 13:00
Декабрь 2023
«Два раза бабахнуло»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов
Жители Таганрога утром в пятницу, 29 декабря, услышали похожие на взрыв звуки, сообщили они в соцсетях.
29 декабря 2023, 08:57
«Что-то бахнуло»: жители Ростова и Чалтыря сообщают о грохоте в небе 16 декабря
16 декабря 2023, 08:44
«Что-то рвануло»: грохот услышали в небе жители сразу двух городов Ростовской области
6 декабря 2023, 16:07
Звук взрыва прогремел в Ростове 6 декабря
Жители Ростова-на-Дону в очередной раз услышали звук, который похож на взрыв, сообщения они оставляют в социальных сетях.
6 декабря 2023, 09:52
В Ростовскую область завезли Дедов Морозов, а жителей призвали успокоиться
4 декабря 2023, 15:57
Губернатор Голубев попросил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал земляков сохранять спокойствие после взрывов, вызванных работой систем ПВО, сообщение появилось в Telegram-канале губернатора.
4 декабря 2023, 13:10
Ноябрь 2023
Фейерверка не будет: в Ростовской области запретили использовать пиротехнику
22 ноября 2023, 09:22

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