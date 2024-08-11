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Громкий звук

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2024
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа, 08:38
«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
25 июня, 21:48
Похожий на взрыв мощный ночной грохот разбудил Ростов
23 июня, 10:10
Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова
2 июня, 07:11
«Дом задрожал»: жители Ростовской области услышали звуки взрыва
Жители Миллерово Ростовской области в четверг, 16 мая, заявили о звуке, похожем на взрыв, об этом они сообщили в Telegram.
16 мая, 11:17
«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая
Жители разных районов Ростова-на-Дону сообщили о грохоте, который раздался в небе над городом около полуночи 8 мая.
7 мая, 21:17
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
Днем 1 мая жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива испугали мощные раскаты грохота, напоминающие взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях.
1 мая, 09:48
«Аж окна тряслись»: звуки взрыва услышали жители Таганрога 1 апреля
Жители Таганрога в понедельник, 1 апреля, услышали звуки, похожие на взрыв, сообщения они оставляют в Telegram.
1 апреля, 13:21
Испугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео
19 февраля, 08:37
Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям
В Ростовской области военные отработали системой ПВО по воздушным целям, сообщил губернатор региона в своем телеграмм-канале. В сети, между тем, завирусилось видео этого момента.
16 февраля, 21:36
«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.
18 января, 20:17
2023
Стекла вынесло в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва
5 декабря 2023, 08:25
«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью
10 ноября 2023, 08:11
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.
4 ноября 2023, 07:12
«Было страшно»: ростовчане высказались о сработавшей системе ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО, что сильно напугало местных жителей, сообщили они в соцсетях.
19 октября 2023, 07:57
Стали известны подробности о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону после прозвучавшего звука, похожего на взрыв, провели эвакуацию школы, сообщает 1Rnd.
26 сентября 2023, 10:09
Стали известны причины грохота и следов в небе в районе Таганрога
В Ростовской области стала известна причина громкого звука, который услышали местные жители, ситуацию прокомментировали в правительстве региона.
19 сентября 2023, 12:15
«Аж дом задрожал»: жители Шахт высказались из-за громкого звука в городе
Жители Гуково и Шахт услышали мощный хлопок из-за полета сверхзвукового самолета, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
21 июля 2023, 05:15

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