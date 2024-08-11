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Громкий звук в Ростове

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2024
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа 2024, 08:38
«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.
18 января 2024, 20:17
2023
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.
4 ноября 2023, 07:12
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в доме, где услышали взрыв днем 23 мая
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в доме на улице Приамурской, сообщили в региональном УМЧС.
23 мая 2023, 13:21
Байкер в Ростове-на-Дону стал кошмаром для жителей центра города
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на байкера, который шумел ночью в центре города, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
15 мая 2023, 05:43
«Зачем панику наводить»: ростовчане прокомментировали громкие звуки на улице
Жители Ростова-на-Дону услышали похожие на хлопки звуки, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
28 апреля 2023, 05:47
Стали известны подробности звуков хлопков в Ростове-на-Дону вечером 27 апреля
Жители Ростова-на-Дону услышали вечером в четверг, 27 апреля, звуки, которые похожи на хлопки, заявили они в соцсетях.
28 апреля 2023, 05:19
«От каждого щелчка шарахаемся»: в Ростове обсуждают мощный хлопок в ночь на 27 апреля
В ночь на 27 апреля жители Северного услышали подозрительный звук хлопка, инцидент они обсуждают в соцсетях.
27 апреля 2023, 06:44
Стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 26 апреля
27 апреля 2023, 06:14
«Очень страшно»: ростовчане высказались о звуке хлопка вечером 20 апреля
Жители Ростова-на-Дону услышали громкий звук в районе проспекте Королева, что их сильно напугало, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
21 апреля 2023, 05:50
Стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 20 апреля
Жители Ростова-на-Дону заявили о громком звуке, похожем на хлопок, в районе проспекта Королева, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
21 апреля 2023, 04:48

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