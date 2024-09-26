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2024
Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей
Более 160 миллионов рублей потребуется, чтобы спасти «падающий» девятиэтажный жилой дом на Западном в Ростове, сообщает глава администрации Ростова.
26 сентября, 18:21
Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что предугадал даты подтоплений территорий, прозвучало на пресс-конференции.
8 февраля, 12:26
В Ростовской области начала разрушаться дорога, которую отремонтировали за 92 млн руб
13 января, 06:23
2023
«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги
28 августа 2023, 15:30
Стала известна причина аварии с военным самолетом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону авария с военным самолетом Ан-72 произошла во время его захода на посадку, сообщают СМИ.
13 июля 2023, 13:16
Стали известны подробности аварии с военным самолетом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошла аварийная ситуация с военным самолетом Ан-72, сообщают СМИ.
13 июля 2023, 12:54

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