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Грузовик

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Ноябрь
Тягач с прицепом раздавил легковой автомобиль на трассе в Ростовской области
6 ноября, 15:37
КамАЗ влетел в отбойник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
4 ноября, 18:52
Октябрь
Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники
30 октября, 18:44
КамАз со щебнем опрокинулся в Ростове возле ЦГБ
30 октября, 11:22
Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области
В Ростовской области водитель малотоннажного грузового УАЗ сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, сообщает региональная Госавтоинспекция.
27 октября, 07:17
Фура «Магнита» переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области
22 октября, 10:54
С 20 октября фурам запретят проезжать по улицам Ростова
Ограничения для грузового транспорта появятся в нескольких районах Ростова. Начиная с 20 октября водители фур не смогут проехать по 22 улицам города, сообщает департамент автодорог донской столицы.
10 октября, 18:57
Мусоровоз протаранил фуру и легковушку рядом с трассой М-4 в Ростовской области
6 октября, 16:00
Сентябрь
Висят на гирляндах: ветер разбросал листы металла по Ворошиловскому мосту в Ростове
Штормовой ветер сорвал и разбросал по Ворошиловскому мосту в Ростове металлические листы, сообщают очевидцы в соцсетях.
30 сентября, 18:12
Спасатели достали водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области
Чтобы достать водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области, понадобилась помощь спасателей, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.
27 сентября, 10:05
Пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде в Ростовской области
Поезд сбил грузовую машину, выехавшую на ж/д переезд на севере Ростовской области ранним утром 27 сентября, сообщает СКЖД.
27 сентября, 06:40
Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора
Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб 12-летний мальчик. Детали ДТП сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
20 сентября, 07:35
Появились кадры с места гибели ребенка под грузовиком в Ростове
В УГИБДД по Ростовской области опубликовали кадры с места жуткой аварии с грузовиком, насмерть сбившем мальчика.
19 сентября, 18:43
Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
Парень на мотоцикле разбился насмерть в аварии с грузовиком на севере Ростовской области, сообщает УГИБДД по региону.
19 сентября, 05:30
В массовом ДТП из-за дыма на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб один человек
15 сентября, 11:31
Фура в Ростове-на-Дону на Таганрогской насмерть сбила пенсинерку
13 сентября, 15:47
Фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителем
Водитель легковушки скончался на месте жесткого ДТП с фурой, получив травмы, несовместимые с жизнью, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
10 сентября, 20:13
В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами
В Ростовской области столкнулись грузовой автомобиль и фургон. Трассу М-4 «Дон» в Аксайском районе завалило томатами, сообщает региональный УГИБДД.
10 сентября, 09:13
Грузовик протаранил кабину трамвая в Ростове 7 сентября
Трамвай № 7 заблокировал движение на рельсах по проспекту Сиверса после аварии с грузовиком, сообщает telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону».
7 сентября, 08:17
Троих человек увезли на скорой после ДТП в Ростове в районе БСПМ
6 сентября, 18:28

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