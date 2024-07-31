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Грязь

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Июль
В Ростовской области семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы
31 июля, 17:38
Июнь
Коричневый коммунальный гейзер забил на Шаумяна в Ростове
В Ростове-на-Дону в центре города прорвало канализационный люк. Улицу Шаумяна топит коричневой вонючей жидкостью, сообщил корреспондент RostovGazeta.
26 июня, 14:19
На протяжении месяца улицы Ростова топит фекалиями
4 июня, 14:44
Январь
«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов
25 января, 16:26
Декабрь 2023
«Следите в соцсетях!»: в пункте приема вторсырья в Ростове отказались принять елку
29 декабря 2023, 10:47
Климатолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать
28 декабря 2023, 14:32
«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги
27 декабря 2023, 16:18
«Работягам здесь не место»: честные отзывы переехавших в Ростов-на-Дону
19 декабря 2023, 13:58
Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области
7 декабря 2023, 11:47
Ноябрь 2023
«Двойная оплата»: почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором
28 ноября 2023, 08:01
Октябрь 2023
«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной
12 октября 2023, 13:57
Август 2023
«Жить у кладбища или плыть по Шанхаю»: где в Краснодаре не стоит покупать квартиру
31 августа 2023, 14:33
Жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу реки Дон
Горы мусора на пляже и в воде на левом берегу Дона возмутили отдыхающих ростовчан, об этом они написали в соцсетях.
13 августа 2023, 05:57

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