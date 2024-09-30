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Грызуны

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2024
Аграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов
Десятки агропредприятий Ростовской области использовали запрещенные ядохимикаты, сказано на сайте регионального управления Россельхознадзора.
30 сентября, 08:54
«Крысы, мыши и тараканы»: ростовчане возмутились состоянием жилого дома на Вятской
3 сентября, 13:28
«Переносчики — грызуны»: врач предупредил ростовчан об опасности лептоспироза
31 июля, 15:47
Огромные крысы пугают прохожих у детской больницы в Ростове
12 июля, 15:39
«Есть кормовая база»: зоолог Евсюков объяснил, почему в Ростове расплодились крысы
Крысы начинают сильно размножаться в Ростове при появлении хорошей кормовой базы, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.
18 июня, 10:41
Ростовскую область атаковал рой из 70 дронов, а улицы облюбовали крысы
14 июня, 16:32
В Ростове расплодившиеся крысы массово атакуют автомобили в Ворошиловском районе
14 июня, 06:42
«Хозяева положения»: эксперты рассказали, почему в Ростове плодятся крысы
19 марта, 15:16
Грызуны массово погибли в полях в Ростовской области после морозов
В Ростовской области из-за морозов зафиксировали массовую гибель грызунов, об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра региона.
18 января, 14:03
«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области
9 января, 15:30
2023
Жителя Ростовской области отправили в колонию за гибель 48 зайцев
В Ростовской области огласили приговор Роману Корольчуку, по вине которого погибли зайцы, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
13 декабря 2023, 13:41
Жители Ростовской области сообщили о трупах у озера Маныч-Гудило
В Ростовской области в районе озера Маныч-Гудило массово погибли птицы, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
6 сентября 2023, 09:12
В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс
В Ростове-на-Дону продолжается работа по обработке территорий от крыс, комаров и клещей, сообщили в городской администрации.
25 августа 2023, 09:06
Ростовчане заявили о бегающих по тротуарам крысах
24 августа 2023, 05:18
Массовое уничтожение крыс провели в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на площади 3,4 гектара провели дератизационные мероприятия, сообщили в городской администрации.
6 июля 2023, 11:47
Зоолог Липкович рассказал о нашествии крыс в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону большое количество крыс и голубей опасно для местных жителей, сообщил зоолог Александр Липкович.
5 июля 2023, 09:36

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