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Губернатор Ростовской области

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2024
Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку
Жители Ростовской области поделились, что происходило в момент, когда над Новошахтинском сбивали беспилотники.
23 октября, 05:45
В центре детской хирургии Ростова появился робот, измеряющий давление и сахар в крови
28 марта, 16:33
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
28 марта, 15:40
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
Беспилотники, атаковавшие Таганрог, могли прилететь со стороны Азовского моря
9 марта, 09:25
Губернатор Ростовской области Голубев признался, что посещает игры КВН
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что любит юмор, прозвучало во время пресс-конференции.
8 февраля, 15:33
Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды
8 февраля, 15:10
Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову
19 января, 08:53
В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады
15 января, 15:05
2023
Военные предотвратили теракт на территории Ростовской области
31 декабря 2023, 15:44
Ростовчане массово перестали соглашаться на «черную» зарплату
29 декабря 2023, 13:05
Главный полицейский Ростова Сергей Шпак перешел на новый пост
Начальника городского управления полиции Ростова-на-Дону Сергей Шпак теперь является руководителем управления организации охраны общественного порядка донского главка МВД, сообщают СМИ.
18 декабря 2023, 12:54
В Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной закончат в июле 2024 года
В Таганроге планируют закончить первый этап реконструкции Пушкинской набережной в июле 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
13 декабря 2023, 06:44
В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа
В Ростовской области ураган принес многочисленные разрушения и потоп, пока военные сбивали вражеский беспилотник, а дончане тратят лучшие годы жизни на заработок миллиона рублей.
27 ноября 2023, 15:38
«Военные работают»: глава Ростовской области заявил о работе систем ПВО 14 ноября
14 ноября 2023, 12:42
Вассерман рассказал, почему ВСУ пытались атаковать Ростовскую область дронами
На территории Ростовской области упали три дрона-камикадзе 20 августа. Беспилотники были перехвачены средствами РЭБ. Анатолий Вассерман рассказал RostovGazeta, для чего ВСУ совершили попытку теракта.
22 августа 2023, 19:13
Пассажирские суда «Валдай» запустят по реке Дон в Ростовской области
Ростовская область ведет подготовку к закупке двух судов с названием «Валдай», сообщил гендиректор компании «Дон» Герман Лопаткин.
26 июля 2023, 15:46
В Ростовской области к среднему классу относятся только 6,3% местных жителей
В Ростовской области доля семей, относящихся к среднему классу, составляет 6,3%, сообщают СМИ.
25 июля 2023, 10:43
Появились кадры поврежденного Крымского моста после теракта
В Интернете разместили видео, на котором показан Крымский мост, где был совершен теракт в ночь на понедельник, 17 июля, ролик разместил СКР.
17 июля 2023, 09:34
Стало известно, как Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля
Два украинских беспилотника атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля, сообщает НАК.
17 июля 2023, 08:35

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