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Губернатор Василий Голубев

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Октябрь
Путин исключил главу Ростовской области из Совета по развитию спорта
15 октября, 15:48
Жители Ростовской области массово требуют от губернатора дать отопление
Из-за резкого похолодания жители региона просят поскорее дать отопление в многоквартирные дома, свои жалобы они оставляют в комментариях у губернатора Василия Голубева.
14 октября, 11:50
Апрель
Губернатор Ростовской области сообщил об идее назначить «директора реки Дон»
Для развития туризма и сохранения водных объектов была инициатива ввести должность «директора реки», рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM губернатор Ростовской области Василий Голубев.
20 апреля, 06:51
Март
ВСУ пытались совершить ракетную атаку по Ростовской области
25 марта, 13:16
Почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области
14 марта, 16:10
«С двух ночи слышим взрывы»: ростовчане высказались о массовой атаке беспилотников
9 марта, 02:26
Сотрудник МЧС пострадал при массовой атаке дронов в Ростовской области
9 марта, 02:09
Февраль
Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областью
22 февраля, 04:30
Губернатор Голубев пробил два колеса машины при переезде моста на М-4 «Дон»
8 февраля, 17:02
Жителей Ростовской области защищают от атак ВСУ, но не справляются с ямами и потопом
8 февраля, 16:31
Январь
Появились кадры возможных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге
В Интернете опубликовали кадры сбитой украинской ракеты, которую могли найти на берегу в Таганроге, пишет блогер Кирилл Федоров.
30 января, 10:00
Огромная пробка парализовала движение на М-4 «Дон» под Ростовом. Показываем на карте
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появились серьезные заторы из-за ремонтных работ, следует из данных онлайн-карт.
18 января, 12:55
В Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками
В Ростовской области не соответствует действительности распространяемая информация о пожаре в цехе по производству дронов, следует из сообщений УМЧС.
18 января, 11:52
Новочеркасск утопает в фекалиях, пока ростовчане мерзнут в автобусах
13 января, 16:41
Военные предотвратили теракт над Ростовской областью 11 января
11 января, 05:05
Декабрь 2023
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца
30 декабря 2023, 21:33
«Украинская верхушка посылает»: ростовчане высказались о сбитом беспилотнике
27 декабря 2023, 04:46
Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря
На территории Ростовской области силами ПВО был сбит вражеский беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.
27 декабря 2023, 02:21
«Бьют по людям»: жители высказались об атаке украинских дронов по Ростовской области
В Ростовской области в ночь на воскресенье, 17 декабря, отразили массовую атаку беспилотников, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
17 декабря 2023, 05:55
Непогода нарушила работу роддома в Ростове-на-Дону
13 декабря 2023, 13:08

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