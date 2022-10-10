Вторым по уровню доходов по итогам 2017 года из ростовских депутатов стал управляющий партнер группы компаний "Мега-Дон" Хбликян Ашот Кеворкович. Его заработок составил 105,5 миллиона рублей, что почти на четверть превышает его доход за 2016 год. В собственности народного избранника пять долей в земельных участках, общая площадь которых составляет порядка семи тысяч квадратных метров, жилой дом на 311 "квадратов", нежилое помещение площадью 528 квадратных метров и автомобиль ВАЗ-21099.