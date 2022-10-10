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Хбликян Ашот Кеворкович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 1 декабря 1974, г. Ростов-на-Дону

Образование: Закончил Московский государственный университет коммерции

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Управляющий партнёр Группы Компаний "Мега-Дон", Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва

Биография

1991 - 1993

Мастер цеха обувного предприятия ООО "Флория"

1993 - 1995

Заместитель директора ООО «Мега-Дон»

1995 - 2005

Коммерческий директор в ООО «Мега-Дон»

2005 - 2010

Генеральный директор ООО «Империя продуктов»

2010 - По настоящее время

Управляющий партнер Группы Компаний «Мега-Дон»

Медиапортрет

Медиапортрет

Около 10% дворов Ростова-на-Дону можно считать удовлетворительными по состоянию и комфорту для горожан, заявил региональный координатор партийного проекта "Наш двор", депутат городской думы Ростова-на-Дону Ашот Кеворкович Хбликян.

Вторым по уровню доходов по итогам 2017 года из ростовских депутатов стал управляющий партнер группы компаний "Мега-Дон" Хбликян Ашот Кеворкович. Его заработок составил 105,5 миллиона рублей, что почти на четверть превышает его доход за 2016 год. В собственности народного избранника пять долей в земельных участках, общая площадь которых составляет порядка семи тысяч квадратных метров, жилой дом на 311 "квадратов", нежилое помещение площадью 528 квадратных метров и автомобиль ВАЗ-21099.

Материалы СМИ

Только каждый десятый двор в Ростове благоустроен

Около 10% дворов Ростова-на-Дону можно считать удовлетворительными по состоянию и комфорту для горожан, заявил региональный координатор партийного проекта "Наш двор", депутат городской думы Ростова-на-Дону Ашот Хбликян.

Стало известно, кто из ростовских депутатов разбогател в 2017 году

Вторым по уровню доходов из ростовских депутатов стал управляющий партнер группы компаний "Мега-Дон" Ашот Хбликян.

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