Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 1 декабря 1974, г. Ростов-на-Дону
Образование: Закончил Московский государственный университет коммерции
Партия: "Единая Россия"
Управляющий партнёр Группы Компаний "Мега-Дон", Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва
Мастер цеха обувного предприятия ООО "Флория"
Заместитель директора ООО «Мега-Дон»
Коммерческий директор в ООО «Мега-Дон»
Генеральный директор ООО «Империя продуктов»
Управляющий партнер Группы Компаний «Мега-Дон»
Около 10% дворов Ростова-на-Дону можно считать удовлетворительными по состоянию и комфорту для горожан, заявил региональный координатор партийного проекта "Наш двор", депутат городской думы Ростова-на-Дону Ашот Кеворкович Хбликян.
Вторым по уровню доходов по итогам 2017 года из ростовских депутатов стал управляющий партнер группы компаний "Мега-Дон" Хбликян Ашот Кеворкович. Его заработок составил 105,5 миллиона рублей, что почти на четверть превышает его доход за 2016 год. В собственности народного избранника пять долей в земельных участках, общая площадь которых составляет порядка семи тысяч квадратных метров, жилой дом на 311 "квадратов", нежилое помещение площадью 528 квадратных метров и автомобиль ВАЗ-21099.
Около 10% дворов Ростова-на-Дону можно считать удовлетворительными по состоянию и комфорту для горожан, заявил региональный координатор партийного проекта "Наш двор", депутат городской думы Ростова-на-Дону Ашот Хбликян.
Вторым по уровню доходов из ростовских депутатов стал управляющий партнер группы компаний "Мега-Дон" Ашот Хбликян.