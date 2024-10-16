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Хлебобулочные изделия

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2024
Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба
16 октября, 17:40
У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов
12 октября, 05:21
Свалку из «Аютинского хлеба» нашли в Ростове
Неизвестные выкинули упаковки хлеба в Железнодорожном районе Ростова, жалуются очевидцы в соцсетях.
11 августа, 12:12
Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области. В чем причина роста цен?
Рост цен на продовольствие в Ростовской области составил 1,08% за один месяц, сообщили в Центробанке.
18 июля, 17:01
В Шахтах построят пекарный цех «Аютинского хлеба»
В Ростовской области построят еще один хлебопекарный цех для «Аютинского хлеба», информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.
12 марта, 13:00
2023
Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока
13 октября 2023, 11:25
Эксперт предрек рост цен на продукты в Краснодарском крае из-за дорогого бензина
5 сентября 2023, 16:10

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