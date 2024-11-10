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Хлопок

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2024
Жители Ростова-на-Дону услышали мощный грохот в центре города
10 ноября, 10:20
Водитель только открыл дверь: в Таганроге взорвался автомобиль
7 октября, 10:24
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа, 08:38
«Даже стены затряслись»: жителей Ростовской области напугали звуки взрыва
25 марта, 12:59
Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта
25 марта, 12:42
Испугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео
19 февраля, 08:37
«Дом пошатнулся»: в Ростове на камеры попал звук, похожий на взрыв
16 февраля, 10:41
«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.
18 января, 20:17
Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
17 января, 09:27
2023
В центре Ростова прогремел взрыв вечером 4 ноября. Что произошло
5 ноября 2023, 05:33
«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий взрыв в небе
В Ростовской области жителей Таганрога и Азова испугали звуки взрывов в небе над регионом, информация появилась в местных Telegram-каналах.
31 октября 2023, 14:26
«Меня аж передернуло»: в небе над Таганрогом раздался звук, похожий на взрыв
30 октября 2023, 17:08
«Бабахнуло»: дончан испугал звук, похожий на взрыв, в небе над Азовом
14 октября 2023, 14:21
«Мы рядом с СВО»: глава Гукова Гиренко объяснил грохот и инверсионные следы в небе
Звуки взрывов слышали сегодня днем жители Гукова Ростовской области, об этом они рассказали в социальных сетях.
4 октября 2023, 13:59
Движение машин ограничили в районе места взрыва в Батайске 7 сентября
7 сентября 2023, 07:22
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
В Ростове хлопок, напугавший горожан утром 21 августа, был вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
21 августа 2023, 08:26
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
21 августа 2023, 08:17
«Окна чуть не выбило волной»: жителей Ростова испугал мощный грохот в небе
В Ростове около 10.39 мск в небе над городом прозвучал мощный хлопок, который слышали во всех районах города, об этом сообщили местные жители.
21 августа 2023, 07:57
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
25 июля 2023, 07:03
Власти Ростовской области назвали источник хлопка в небе над Гуково и Шахтами
В Ростовской области мощный хлопок в небе над Шахтами, Гуково и Новошахтинском объяснили полетом сверхзвукового самолета, об этом сообщил глава администрации Евгений Гриненко.
20 июля 2023, 15:48

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