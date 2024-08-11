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Хлопок в Ростове

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Август 2024
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа 2024, 08:38
Март 2024
Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта
25 марта 2024, 12:42
Январь 2024
«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.
18 января 2024, 20:17

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