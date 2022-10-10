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Ходарев Сергей Владимирович

Вид деятельности: Общество

Дата/Место рождения: 15 мая 1955, село Родионово-Несветайское Ростовской области

Образование: Ростовский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук

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Резюме

Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр» (ГБУ РО «ЛРЦ № 1»)

Биография

1979 - 1989

Хирург, заведующий хирургическим отделением Ростовского мединститута.

1989 - 1992

Возглавлял отдел координации развития социальной сферы Ростоблисполкома, а потом Администрации области.

1992 - По настоящее время

Главный врач ГБУ РО «ЛРЦ № 1»

Медиапортрет

Медиапортрет

Глава Лечебно-реабилитационного центра №1 Сергей Владимирович Ходарев вошел в список наиболее высокооплачивемых главных врачей медицинских учреждений Ростовской области в 2017 году.

Материалы СМИ

Стало известно, у кого из ростовских главврачей самая высокая зарплата

В список наиболее высокооплачивемых главных врачей медицинских учреждений региона попали главврач Онкологического диспансера Евгений Глумов (122,3 тысячи рублей), руководитель Наркологического диспансера Елена Малышко (120,4 тысячи рублей), глава Лечебно-реабилитационного центра №1 Сергей Ходарев (113,6 тысячи рублей).

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