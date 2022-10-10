Ходарев Сергей Владимирович

Вид деятельности: Общество
Дата/Место рождения: 15 мая 1955, село Родионово-Несветайское Ростовской области
Образование: Ростовский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук
Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр» (ГБУ РО «ЛРЦ № 1»)
Хирург, заведующий хирургическим отделением Ростовского мединститута.
Возглавлял отдел координации развития социальной сферы Ростоблисполкома, а потом Администрации области.
Главный врач ГБУ РО «ЛРЦ № 1»
Глава Лечебно-реабилитационного центра №1 Сергей Владимирович Ходарев вошел в список наиболее высокооплачивемых главных врачей медицинских учреждений Ростовской области в 2017 году.
В список наиболее высокооплачивемых главных врачей медицинских учреждений региона попали главврач Онкологического диспансера Евгений Глумов (122,3 тысячи рублей), руководитель Наркологического диспансера Елена Малышко (120,4 тысячи рублей), глава Лечебно-реабилитационного центра №1 Сергей Ходарев (113,6 тысячи рублей).