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Холод

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Ноябрь
Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Синоптики подготовили прогноз погоды на знаменательную дату в Ростове-на-Дону.
2 ноября, 18:49
Октябрь
Ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону
27 октября, 07:58
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
23 октября, 17:45
Морозы до -7 градусов ударят в Ростовской области
Столбик термометра сохранится на уровне выше нуля до конца октября в Ростовской области. Когда ждать дневные заморозки, сообщили донские синоптики.
23 октября, 07:22
Десятки людей мерзнут в ожидании автобусов на Центральном рынке в Ростове
22 октября, 18:42
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области
22 октября, 07:37
Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области
В Ростовской области ожидается мокрый снег и туман в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
20 октября, 06:26
Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки
18 октября, 14:35
Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на невыносимый холод в детсадах
15 октября, 09:23
Сентябрь
До +10 градусов похолодало в Ростовской области
В Ростовской области началось похолодание. Осенняя погода наступила в регионе с 19 сентября, следует из прогноза синоптиков.
19 сентября, 13:31
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую осень в Ростовской области
16 сентября, 18:17
Август
В Ростове похолодает до +16 градусов. Рассказываем, что еще обещают синоптики
В одну из ночей на предстоящей неделе в Ростове температура воздуха опустится до +16 градусов, сообщают синоптики.
11 августа, 14:47
В Ростовской области похолодает до +12 градусов
8 августа, 16:32
Июнь
Земля вся в сугробах: сильный град обрушился на Ростовскую область
2 июня, 07:57
Май
Синоптик Вильфанд предупредил о возможных заморозках в Ростовской области
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Ростовской области о возможных ночных заморозках. Синоптик отмечает, что лета ждать еще рано, сообщает «Российская газета».
23 мая, 10:56
Климатолог Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы
Холодный фронт продолжает атаковать Ростов-на-Дону и область. Климатолог Александр Иошпа рассказал, что следующее похолодание произойдет 9 мая, пишет «КП-Ростов».
6 мая, 18:05
Февраль
Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания
На смену заморозков на следующей неделе в Ростов вновь вернется тепло, прогнозируют синоптики.
18 февраля, 05:42
Морозы до -13 градусов придут в Ростовскую область
14 февраля, 07:45
Климатолог Иошпа предупредил о февральских морозах и снегопаде в Ростове
2 февраля, 09:43
Январь
Капремонт дома в центре Ростова оставил жильцов без крыши над головой
В Ростове один из домов в историческом центре остался без крыши из-за проблем с капитальным ремонтом, подробности рассказал популярный Telegram-канал.
27 января, 13:50

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