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2024
Стало известно, когда в Ростове выпадет первый снег
13 октября, 05:42
К выходным в Ростове-на-Дону резко похолодает
На выходных похолодает до +8 градусов днем в Ростове, актуальный прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».
9 октября, 06:35
2023
Климатолог Александр Иошпа дал прогноз на новогодние каникулы в Ростове
29 декабря 2023, 07:41
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове
14 декабря 2023, 07:50
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
18 ноября 2023, 15:54
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
28 сентября 2023, 14:16

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