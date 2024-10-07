В Ростове может обновиться температурный рекорд 25-летней давности

По прогнозам синоптиков, 7 октября в Ростове ожидается температура до +29 градусов — самая высокая за последние 25 лет. Информация об этом опубликована на сайте «Яндекс. Погода».