Казаки и полиция возьмут под охрану более 50 храмов Ростова в Вербное Воскресенье

В Ростове праздничные богослужения пройдут во всех 55 храмах города, за порядком будут следить сотрудники полиции и казаки, об этом сообщили в пресс-службе администрации.