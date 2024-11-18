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Храм

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2024
В Батайске убит церковнослужитель Свято-Троицкого храма
В городе Батайске Ростовской области убили пономаря Свято-Троицкого храма. Информация о трагической смерти Романа Джангрияна появилась в telegram-канале культового сооружения.
18 ноября, 09:12
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, куда деть найденный чужой крестик
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что делать, если нашел чужой нательный крестик.
25 сентября, 11:21
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, можно ли женщинам входить в храм с непокрытой головой и в брюках, эту тему он обсудил в программе «Сугубо личное» в эфире телеканал «Дон24».
23 июня, 11:32
«Не как ослик на мельнице»: ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят
12 февраля, 04:35
2023
Цимлянские пески и тюльпанный луг — чем интересен Чернышковский район
Чернышковский район Волгоградской области — невероятное красивое и познавательное место для семейного отдыха, которое по достоинству оценят любители живописных уголков и все, кому интересна тема казачества.
31 июля 2023, 11:16
Главный храм ЮВО получил походные иконы и мощи Александра Невского и Иоанна Русского
В Ростовской области главному храму ЮВО вручили походные иконы и мощи святых, подробностями поделились в пресс-службе Южного военного округа.
5 июня 2023, 08:53
Казаки и полиция возьмут под охрану более 50 храмов Ростова в Вербное Воскресенье
В Ростове праздничные богослужения пройдут во всех 55 храмах города, за порядком будут следить сотрудники полиции и казаки, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
8 апреля 2023, 10:24
Пьяных в храме и «канализационных монстров» увидели жители в Ростовской области
7 января 2023, 15:25
Всех храмы в Ростове-на-Дону взяли под усиленную охрану казаками с 6 января
В Ростове-на-Дону в связи с праздниками храмы взяли под охрану казаками и полицией, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
6 января 2023, 14:37

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